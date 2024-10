Cattaneo (Forza Italia): "Non siamo i cattivi della maggioranza, ma abbiamo i nostri principi"

Nel video le interviste a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle; Alessandro Cattaneo, deputato Forza Italia

“Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano”, scrive la presidente Giorgia Meloni sui social, riferendosi a una nuova inchiesta su un ex dipendente bancario che avrebbe effettuato 6mila accessi abusivi ai conti correnti di politici, magistrati e militari, tra cui appunto Meloni e sua sorella Arianna. Sugli stessi social sempre la presidente ribadiva che il suo governo non aumenterà le tasse. Intanto Forza Italia ha depositato, come promesso, la proposta di legge sullo ius scholae, ribattezzata “ius Italiae”: cittadinanza dopo 10 anni di frequenza effettiva di scuola dell'obbligo a stranieri giunti in Italia entro il quinto anno di età. La Lega non era d'accordo, così come c'era attrito sul fatto di tassare le banche.

