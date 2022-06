Cattolica, ipotesi ZTL per l’area del Porto

Incontro a Palazzo Mancini per discutere la proposta di istituire, in via sperimentale, una zona a traffico limitato nelle ore serali dei fine settimana di luglio. Nel dettaglio queste modifiche andrebbero ad essere attuate nelle ore serali di venerdì, sabato e domenica a partire dal prossimo 8 di luglio. Il Vicesindaco ed Assessore alle Attività economiche, Alessandro Belluzzi, insieme all'Assessora alla Polizia Municipale, Claudia Gabellini, hanno raccolto istante e sollecitazioni: "Verso una città ancora più a misura d'uomo, riscontro tra numerosi operatori". La decisione finale arriverà nei prossimi giorni, dopo aver valutato le necessità e gli aspetti di natura logistica legati alla fattività della proposta.