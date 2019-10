Cc: arrestato in flagrante napoletano senza fissa dimora

Nel fine settimana è stato arrestato per rapina dai Carabinieri di Cattolica, un napoletano di fatto senza fissa dimora sul territorio, colto in flagrante mentre tentava di rubare alcuni oggetti custoditi all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Garibaldi. E' stato direttamente il proprietario del mezzo - un riminese residente a Riccione - ad accorgersi che il rapinatore stava rovistando in macchina e con quest'ultimo ha ingaggiato, poco prima dell'arrivo dei militari nel frattempo allertati, una breve colluttazione nel tentativo di bloccarlo. Il malvivente è stato, quindi, immobilizzato e arrestato. Questa mattina il processo per direttissima. Denunciato, invece, per oltraggio a pubblico ufficiale un giovane riminese, probabilmente ubriaco, che all'esterno di una discoteca riccionese ha ripetutamente insultato una pattuglia dei Carabinieri impegnati in servizi di controllo del territorio.