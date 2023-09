Cc Rimini; in 3 anni calati reati predatori, arginate baby gang

In tre anni i Carabinieri di Rimini hanno arrestato 1300 persone, 618 per reati predatori come furti e rapine, 100 per violenza di genere. Questi i dati divulgati questa mattina dal colonnello Mario La Mura al termine del suo servizio a Rimini come comandante del Comando provinciale. Il colonnello dopo tre anni rientrerà rientrare Comando Generale di Roma, dove sarà Capo dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. È stato quindi tracciato un bilancio del triennio 2020-2023 che vede un calo dei reati predatori. Ad esempio in provincia di Rimini nel 2022, da gennaio ad agosto, si sono registrati 15.300 reati e nel medesimo periodo del 2023 sono stati 13.736, con un calo del 10%. La metà dei reati riguarda furti e rapine.

"L'impegno nel controllo del territorio, attuato giornalmente dalle 18 Stazioni e dalla Tenenza Carabinieri di Cattolica, con competenza sui 27 comuni della Provincia di Rimini, ha consentito di trarre in arresto oltre 1.300 persone e di denunciarne circa 8.000, con l'Arma che procede nell'80% dei delitti complessivi", ha detto La Mura che ha sottolineato come "per i reati di maggior allarme sociale gli arresti effettuati sono stati 618 e le denunce in stato di libertà sono state 1.208". In particolare per i cosiddetti strappi di Rolex sono state eseguite 15 misure cautelari in carcere e 2 denunce nonché il recupero di svariati orologi preziosi Rolex Daytona, Patek Philippe del valore complessivo di circa 300.000 euro. Tra gli obiettivi raggiunti nel biennio, la lotta alle baby gang che nell'estate del 2021. "Con un nuovo modello organizzativo si è puntato sulla prevenzione attraverso il monitoraggio delle stazioni ferroviari e delle piattaforme social. Si è registrato quindi una drastica riduzione dei reati contro il patrimonio con un decremento delle rapine del 37%, in particolare - 44% quelle in strada.