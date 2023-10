Cesena: accoltella figlio durante lite, arrestato per tentato omicidio 61enne

Ha 61 anni l'uomo che ieri sera ha accoltellato il figlio al culmine di una lite a Crocetta di Longiano, nel Cesenate. L'uomo, che ha colpito il 28enne con un fendente alla schiena, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, dove ha subito un delicato intervento chirurgico per limitare i danni provocati dalla lama.

A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno notato il giovane, barcollante in strada e visibilmente ferito con copiosa perdita di sangue, mentre chiedeva aiuto. Restano ancora da chiarire le esatte cause alla base del litigio e dell'accoltellamento ma gli investigatori considerano i futili motivi.