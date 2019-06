Cesena dichiara l'“Emergenza climatica”, è il primo comune in Emilia-Romagna

“Da oggi, la nostra città considera il clima come una priorità e si impegna a mettere in atto azioni politiche più lungimiranti nel contrasto ai cambiamenti climatici”. Questo il commento a caldo del Fridays for Future Cesena, dopo l'approvazione nel nuovo Consiglio Comunale della mozione sulla dichiarazione di emergenza climatica, al termine delle procedure di insediamento e proclamazione di consiglieri e assessori della nuova Giunta.

La richiesta - arrivata dalla 'sezione' cesenate del movimento - prevede un impegno formale e una presa di responsabilità da parte delle istituzioni attraverso interventi concreti e incisivi che limitino le emissioni nette di anidride carbonica. Cesena diventa così la prima città dell'Emilia-Romagna a impegnarsi a trattare i cambiamenti climatici come un'emergenza. La mozione prevede di predisporre iniziative che vadano nella direzione della riduzione delle emissioni, degli agenti inquinanti e dell'introduzione di energie rinnovabili per incentivare il risparmio energetico nei settori della pianificazione urbana, nella mobilità, negli edifici, nel riscaldamento e raffreddamento. Il tutto con tempistiche certe e dati quantificabili.

In attesa della pubblicazione ufficiale della mozione, la sezione cesenate del Fridays for Future, anticipa che la mozione prevede il coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, nella messa in pratica di iniziative per far conoscere la Dichiarazione di Emergenza Climatica, attraverso attività eseguite da associazioni e professionisti competenti in materia. Il movimento dà poi appuntamento al 2 luglio, ai Giardini Pubblici Cesena, per discutere sulle prossime iniziative da promuovere.