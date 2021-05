CGIL-CISL-UIL: nel Riminese 8.000 posti di lavoro persi nel 2020

Nel servizio le interviste a Linda Braschi (Segretario Generale CISL Romagna), Giuseppina Morolli (Segretario Generale UIL Rimini) e Isabella Pavolucci (Segretario Generale CGIL Rimini)

Un gesto di rispetto e riconoscenza, quello delle rappresentanti locali di CGIL CISL e UIL, che hanno omaggiato i dipendenti dell'”Infermi” con una pianta, quale simbolo della lotta contro il Covid. “L'Italia si cura con il Lavoro”: è lo slogan scelto per questo particolare Primo Maggio; con la presenza delle sole 3 sindacaliste, viste le cautele anti-contagio. Dopo l'incontro con il Direttore medico del presidio ospedaliero, una conferenza stampa. 8.000 – è stato detto – i posti di lavoro persi nel 2020 in Provincia; donne e giovani le categorie più colpite. Necessario, allora, per i sindacati, un nuovo modello di sviluppo.









