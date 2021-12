Cgil e Uil in piazza coi lavoratori: "Diamo voce al disagio sociale che c'è nel Paese"

Sciopero generale e manifestazioni in numerose piazze d'Italia, ecco quella di Roma, dove c'erano anche i segretari generali di Cgil e Uil. A Piazza del Popolo Cgil e Uil, senza Cisl che manifesterà sabato, spiegano le ragioni dello sciopero generale: “Diamo voce al disagio sociale che c'è nel Paese, anche se vogliono farci credere che tutto va bene” dicono i segretari generali di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, e che dal palco denunciano la precarietà del lavoro, i condoni per coprire l'evasione, l'iniquità salariale. I lavoratori in piazza temono per il proprio posto di lavoro, come quelli di Airitaly. Bombardieri si rivolge direttamente al presidente di Confindustria Bonomi, che si era detto triste per uno sciopero a suo dire inspiegabile. E mentre il leader della Lega Salvini parla di “sciopero-farsa contro l'Italia, la Cgil ci aiuti a ricostruire il Paese anziché bloccarlo”, Landini risponde.

Nel video le voci della protesta in piazza e gli interventi di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, e di Maurizio Landini, segretario generale Cgil