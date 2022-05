Com'è bello far l'amore da Trieste in giù! Le città turistiche dove si tradisce di più

Tornano l'estate e il caldo in Italia, che accompagnano con sé il periodo più temuto dalle coppie anche più stabili: i tradimenti. “Si riacquista un senso di libertà, torna il desiderio di giocare, di recuperare il tempo perduto per se stessi e di sperimentare momenti di eccitazione e divertimento.” afferma la dottoressa Marta Giuliani, esperta Psicologa della Società italiana di Sessuologia e Psicologia. E continua: “l’aumento della luce solare aumenta anche la produzione degli ormoni del piacere e della serotonina, un antidepressivo naturale, dandoci la sensazione di essere più vitali e sensibili agli altri. Tutti questi elementi rappresentano un terreno fertile per rapporti extraconiugali, soprattutto se co-esistono livelli di insoddisfazione o di difficoltà pregresse nella coppia.” Dai dati emersi dalla classifica 2022 delle città italiane turistiche a più alto tasso di tradimento estivo - stilata da un noto sito di incontri canadese – troviamo Trieste al primo posto. Potremmo dire che Raffaella Carrà ci aveva visto lungo quando cantava “Com'è bello far l'amore da Trieste in giù/ L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu”.

La top 20 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo

1.Trieste

2.Roma

3.Milano

4.Prato

5.Firenze

6.Bologna

7.Genova

8.Ravenna

9.Bolzano

10.Torino

11.Pisa

12.Udine

13.Venezia

14.Parma

15.Como

16.Padova

17.Vicenza

18.Monza

19.Treviso

20.Bari

Nella classifica non si trovano città del circondario. In regione però ci sono Bologna e Ravenna al 6° e 8° posto. I tradimenti si concentrano maggiormente nel nord della penisola, lasciando Roma e Bari nel centro e nel sud Italia. I tradimenti si concentrano maggiormente nel centro-nord della penisola, ma soprattutto nelle città interne e non in zone balneari. Visto il caldo della bella stagione ci si aspettava il contrario, viste le porzioni di pelle maggiormente scoperte, il sole e le feste in spiaggia.