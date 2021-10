Comunali 2021: il centrosinistra trionfa a Roma, Torino e in altri sei capoluoghi

Roberto Gualtieri

Trionfo del centrosinistra anche al secondo turno delle elezioni comunali in Italia con otto città capoluogo di provincia conquistate su 10 ai ballottaggi. A Roma vince Roberto Gualtieri con il 60,13% di voti contro il candidato di centrodestra Enrico Michetti: “Ringrazio chi ha lavorato con me in questi mesi – sottolinea Gualtieri – sarò il sindaco di tutti”.









Centrosinistra che conquista anche Torino con Stefano Lo Russo che batte, con quasi il 60% dei voti, il candidato di centrodestra Paolo Damilano. Vittoria del centrosinistra anche in Emilia Romagna; a Cattolica Franca Foronchi sorpassa con poco meno del 64% dei voti il sindaco uscente, del Movimento 5 Stelle, Mariano Gennari. Nel resto d'Italia rimangono invece al centrodestra Trieste e Benevento.

Nel servizio l'intervista a Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma)