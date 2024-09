Concessioni balneari: a Cesenatico il candidato alle regionali De Pascale incontra cooperative e sindacati

Nonostante il clima invernale, a Cesenatico per parlare di spiagge. Alla sede della Cooperativa stabilimenti balneari oggi il presidente della provincia di Ravenna e candidato alla presidenza dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha incontrato i rappresentati delle cooperative spiagge e i sindacati balneari romagnoli. Sul tavolo il discusso decreto legge con cui il governo riforma le concessioni balneari. Proroga fino al 2027 di quelle esistenti e obbligo di avviare le gare entro giugno di quell'anno. Le nuove avranno durata compresa tra i 5 e i 20 anni, per ammortizzare gli investimenti. Diversi i criteri di valutazione delle offerte: dal semplice "chi offre di più", alla qualità del progetto proposto, fino all'esperienza del candidato. Delusi gli imprenditori del settore che con De Pascale si sono lamentati di indennizzi, gestione dei canoni con aumenti uguali per tutta Italia e hanno sottolineato appunto come ogni regione abbia le sue peculiarità, che andrebbero valorizzate in un tavolo con il governo assieme a comuni e associazioni di categoria.

Nel video le voci degli imprenditori e il presidente della provincia di Ravenna e candidato alla presidenza dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale