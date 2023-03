Consiglio europeo, Meloni: “Molto soddisfatta dei risultati"; l'opposizione parla di fallimento

Si è parlato più del sostegno all’Ucraina e del futuro dell’auto a benzina che di migranti ieri al Consiglio europeo e oggi all'Eurosummit, ma Giorgia Meloni giudica importante l’impegno della von der Leyen ad affrontare, nel prossimo vertice di giugno, le questioni di quella che la Presidente della Commissione ha definito “una sfida europea che richiede una risposta europea”. Roma, a conclusione della due giorni di Bruxelles, continua a dirsi soddisfatta.

Per l'opposizione il Consiglio europeo è stato un fallimento per il governo italiano, che rivendica una centralità che non ha nelle scelte dell'Unione.

Nel servizio le interviste al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'On. Riccaro Magi (+Europa) e all'On. Filippo Scerra (Movimento 5 Stelle)

Antonello De Fortuna