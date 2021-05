Consolare: bici si schianta contro furgone, 59enne al Bufalini

L'incidente si è verificato sulla statale 72, San Marino-Rimini, in direzione mare. Un furgone della Bartolini aveva appena scaricato della merce in una azienda della consolare quando, nel fare manovra di retromarcia dalla laterale per reimmettersi sulla carreggiata della Statale, ha urtato un ciclista che stava pedalando verso Rimini. L'uomo, un 59enne riminese, ha sbattuto violentemente contro il mezzo. Sul posto il 118 e una auto medicalizzata, con i sanitari che, viste le gravi condizioni, hanno deciso il trasferimento dell'uomo in codice di massima gravità con elisoccorso al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia di Stato, per ricostruire la dinamica.