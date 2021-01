Contagi in lieve crescita; da Pfizer un piano per ridurre ritardi nella consegna

I dati in Italia

Leggero incremento dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore: sono 16.310 i nuovi positivi su oltre 260mila test. Nel calcolo rientrano ora sia i tamponi molecolari che gli antigenici. Il tasso di positività sale al 6,3%. 475 le vittime. Sul piano ospedaliero, in leggero calo il saldo delle presenze nelle terapie intensive e in diminuzione i ricoverati negli altri reparti. In Emilia-Romagna 1.674 i nuovi contagi, su quasi 21mila tamponi. Dei contagi, 178 sono nel Riminese. Ma allo stesso tempo i guariti superano i nuovi positivi: in 1.856 hanno 'sconfitto' il virus. 48 i morti nella Regione. Stabili i numeri delle terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri negli altri reparti Covid.



Nel frattempo, il tema 'vaccini' resta al centro dell'attenzione. Dopo la notizia, ieri, di una diminuzione delle dosi, Pfizer e BioNTech rispondono annunciando un piano che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne. Dall'Europa il timore era che si prolungassero per 3-4 settimane. Obiettivo: aumentare la capacità di produzione nel continente e fornire molte più dosi nel secondo trimestre. Le due aziende stanno poi collaborando per indagare sui 23 decessi tra persone anziane e fragili segnalate dall'agenzia del farmaco della Norvegia e associate proprio alla vaccinazione Pfizer-BioNtech. L'ente di controllo norvegese, secondo quanto riferito da Pfizer, ha parlato di un “numero degli incidenti finora non allarmante e in linea con le previsioni”.