Contagi Italia: torna a salire la curva dei positivi, crescono i guariti

Risale purtroppo la curva dei contagi, ma calano in maniera significativa i ricoverati in terapia intensiva. Nuovo bollettino dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. I casi totali di contagio sono saliti a 152.271. Aumentano anche gli attualmente positivi: sono 100.269, quasi 2mila in più rispetto a ieri. Ma di altrettanto aumentano i guariti, che arrivano a un totale di 32.534. Un elenco di numeri che annovera anche altri 619 morti (ieri erano stati 570), per un totale di deceduti da inizio pandemia di 19.468 vittime.

Al fianco di Borrelli, in conferenza stampa, Alberto Villani, membro del comitato scientifico. "Normalmente per arrivare ad un vaccino da commercializzare il tempo medio è di 2-3 anni" – ha detto - "In quest'occasione penso che i tempi saranno molto molto più brevi”. Su scala globale i casi sono vicini a quota 1 milione 700mila; 500mila solo negli Stati Uniti, che diviene il Paese maggiormente colpito dall'epidemia, con più morti che in Italia: secondo la John Hopkins sono saliti a 18.860. Sempre a livello globale: 102mila e 764 i decessi, i guariti sono oltre 370mila.