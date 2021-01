Conte a Mattarella: "Indispensabile chiarimento politico, parlerò alle Camere"

Giuseppe Conte

Conte parlerà lunedì alla Camera in merito alla crisi politica, lo ha riferito al presidente della Repubblica. Nel pomeriggio Giuseppe Conte è tornato dal presidente Mattarella, che ha firmato il decreto delle dimissioni delle ministre di Italia Viva e del Sottosegretario agli Esteri Scalfarotto: l'interim del ministero di Teresa Bellanova è assunto direttamente da Conte, che ritirerà anche le deleghe del ministero senza portafoglio della Famiglia e delle Pari Opportunità. Conte, soprattutto, ha detto di voler parlare alle Camere dopo la crisi aperta da Matteo Renzi, perché serve un “indispensabile chiarimento politico”, recita la nota finale del Quirinale. Il pressing parlamentare era insistente, a partire dal presidente della Camera Fico, così come il M5S aveva chiesto il passaggio parlamentare, aggiungendo la piena fiducia a Conte, e l'impossibilità di riavviare un confronto con Renzi, nonostante la ministra, ormai ex, Bonetti, in una intervista radiofonica non avesse escluso di far ripartire una trattativa.



Anche il Pd ha parlato di “inaffidabilità politica di Italia Viva”, poi dal segretario Zingaretti è arrivato un altro paletto. Anche il centrodestra, con Berlusconi ricoverato per un problema cardiaco, chiedeva Conte in Parlamento, poi Salvini ha parlato col presidente Mattarella. Dunque Conte vorrebbe andare alla ricerca di nuovi voti. Anche il ministro Franceschini, in tal senso, ha ricordato che “siamo in un sistema parlamentare in cui le maggioranze di governo si cercano in Parlamento, alla luce del sole e senza vergognarsene”. Inoltre ci sono il Decreto Ristori e lo scostamento di bilancio da votare, test che potrebbero servire proprio per un'eventuale conta dei voti.

Nel video gli interventi di Roberto Fico, presidente Camera dei Deputati; Nicola Zingaretti, segretario Partito Democratico; Matteo Salvini, leader Lega