Conte a Rimini: "La destra si batte coi programmi". Blitz di Salvini a Lampedusa

Fratelli d'Italia doppia la Lega e Azione supera Forza Italia. Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia Research sembrerebbe essere questo l'andamento del voto del 25 settembre. Il partito di Giorgia Meloni è al 24,6% con consenso raddoppiato rispetto al Carroccio, fermo al 12,5%. Al secondo posto il Pd che avrebbe il 23,1% Il Movimento Cinque Stelle, sempre secondo l'ultima rilevazione, sarebbe invece in crescita del del 3,1%, quindi al 12,3%.

“Questa destra si può battere ma con i programmi” così Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle è stato oggi a Rimini. Giorgia Meloni risponde da Campobasso: "L'Italia deve tornare ad avere una strategia, anche industriale” Salvini da Lampedusa, dove gli sbarchi dei migranti proseguono, non è accoglienza né solidarietà dice in diretta facebook ”qualcosa di indegno per un Paese civile".

Tornando ai sondaggi, ciò che veramente preoccupa è il possibile astensionismo. È ancora indeciso il 35,4% degli elettori intervistati. Chi non sa ancora se andrà a votare è il 23,8% degli indecisi, chi non sa quale forza politica votare costituisce invece il 76,2% degli indecisi. L'unica certezza che sembrano avere gli italiani è che il governo che verrà dovrà prioritariamente affrontare la questione prezzi e inflazione, la crisi energetica, lavoro e occupazione.