Conte: "Escludo l'obbligatorietà dei vaccini, confido nella buona risposta della popolazione"

Sono atterrati in Italia gli aerei della Dhl con le 470mila dosi del vaccino Pfizer. Sono arrivati a Milano, Bergamo, Bologna, Roma Ciampino, Napoli e altri scali, da dove poi partiranno scortati i furgoni con le fiale che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione nelle varie Regioni. Intanto a Villa Madama, Roma, si tiene la conferenza stampa di fine anno col presidente del Consiglio Conte, iniziata con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Covid. Parlando del piano vaccinale, in risposta alle domande dei giornalisti, Conte ha auspicato che 10-15 milioni di cittadini potranno essere vaccinati entro aprile, andando per priorità, ma ha escluso una obbligatorietà dei vaccini, confidando nella buona adesione della popolazione.