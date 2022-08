Continuano gli appuntamenti della Terrazza Dolce Vita: ospiti Veneziani, Cascio, Corsini e Belli

Diversi i temi affrontati ieri sera nel salotto culturale di Giovanni Terzi e Simona Ventura. La politica e la campagna elettorale in corso al centro del dibattito con il giornalista Marcello Veneziani, che non risparmia critiche a nessuno e definisce la situazione attuale come una "parodia". "Basta vedere quello che è successo in questa settimana - spiega il giornalista - come gli accordi e le spartizioni fatte, in cui non c'erano ideali politici. Da una parte l'alibi di fermare a ogni costo la destra e dall'altra parte solo la voglia di coalizzarsi per saltare sul treno".

Una storia intima e profonda quella di Totò Cascio, che ha raccontato le difficoltà che la vita gli ha riservato dopo aver interpretato il bambino protagonista di “Nuovo Cinema Paradiso”. Per lui chiedere aiuto non significa debolezza, ma coraggio, come ha spiegato nel suo ultimo libro. "E' la mia rinascita, la mia ripartenza - racconta l'attore -. Ho combattuto per anni con un problema, la retinite pigmentosa, che prima mi ha fatto soffrire e ora è diventata il mio valore aggiunto".

A salire sul palco per un saluto anche Paolo Belli, che ricorda con simpatia le sue visite e i concerti a San Marino: "Ho fatto tre concerti sul Titano, tutti bellissimi - commenta -. L'ultima volta che ho visitato il Paese l'ho fatta in bici ed è stata una gran fatica, anche se una volta su ti senti un eroe".

Si parla di turismo con l'assessore regionale Andrea Corsini, che proprio dal giardino del Grand Hotel, che lui definisce come un tempio del turismo internazionale, snocciola dati positivi sull'andamento della stagione estiva. In Emilia-Romagna il trend di quest'anno segna un +70% di pernottamenti rispetto al 2021, quasi ai livelli del 2019, anno record in cui si sono sfiorate le 60 milioni di presenze. Ma per non interrompere la striscia positiva, spiega, bisogna continuare a migliorarsi: "Ovvero riqualificare le strutture alberghiere - chiosa Corsini -, le città e i lungomari. L'offerta deve essere di qualità, compresa quella degli eventi".

Nel video le interviste a Marcello Veneziani (giornalista), Totò Cascio (attore), Paolo Belli (cantante) e Andrea Corsini (assessore al Turismo Emilia-Romagna)