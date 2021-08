Continuano le alte temperature dell'estate: la settimana di Ferragosto si prospetta la più calda della stagione

Arrivata la quarta ondata di calore dell’estate che si preannuncia essere particolarmente intensa. Ancora una volta la causa di questo caldo eccessivo risiede nella rimonta dell’Anticiclone nord-africano, che nei prossimi giorni si stanzierà sul Mediterraneo centrale andando a colpire ancora una volta soprattutto le regioni centro-meridionali, con i termometri di nuovo fino alla soglia dei 40 gradi e anche oltre, fino a sfiorare la punta dei 45° sulle Isole. Se queste previsioni dovessero trovare riscontro, questa settimana dovrebbe essere la più calda di tutta l'estate. A partire da giovedì l’alta pressione si sposterà verso Ovest coinvolgendo anche Francia e Spagna, estendendo però la sua influenza anche alle regioni italiane settentrionali; di conseguenza, mentre al Sud i picchi estremi subiranno un ridimensionamento, al Nord il caldo si farà contestualmente più intenso. In definitiva, l’ondata di calore proseguirà per tutta la prossima settimana, compreso il weekend di Ferragosto, con temperature massime comprese fra i 35 e i 40 gradi da nord a sud dell'Italia; anche per San Marino si prospetta una settimana calda, con temperature massime sempre sopra i 30 gradi. L'aumento delle temperature comporta una maggiore attenzione per quanto riguarda il rischio incendi: il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio rivolge a tutti l'appello di massima allerta, visti anche i recenti roghi scoppiati in tutta Italia, che hanno attanagliato le regioni meridionali, ma anche la Romagna e le zone confinanti con San Marino: nella notte tra il 7 e l'8 agosto sono infatti divampati due incendi: uno nei boschi fra Monte Cerignone e Macerata Feltria, l'altro tra Ponte Uso e Vignola, che hanno devastato diversi ettari di bosco, senza però, fortunatamente, coinvolgere persone o edifici.