Controlli all'ex ostello Dante: Polizia Locale scopre tre abusivi

La Polizia Locale di Ravenna, nell'azione di controllo di situazioni di degrado, alle prime ore di giovedì, ha svolto un capillare controllo del fabbricato, in via Nicolodi, noto come Ostello Dante. Il controllo ha permesso di accertare la presenza di tre stranieri, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, accompagnati poi al Comando per i controlli di rito.

Al termine delle verifiche, oltre alla denuncia per invasione di edifici o terreni pubblici, uno di loro è risultato irregolare sul territorio italiano e quindi denunciato. Con l'aiuto degli uffici tecnici della Provincia, si è proceduto a mettere in sicurezza l’area ed impedire futuri ingressi abusivi, chiudendo tutti i possibili accessi.