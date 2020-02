Coronavirus: accordo Ministero Salute – Twitter contro le fake news

Accordo tra Ministero della Salute e Twitter contro le fake news che stanno proliferando in questi giorni di emergenza Coronavirus. Da oggi infatti, come ha riferito ministro Roberto Speranza annunciando l'accordo, Twitter indirezzerà ogni ricerca e hashtag al Ministero della Salute. Tale iniziativa è stata introdotta in numerosi paesi in Europa e nel resto del mondo. "Un'attenzione particolare in questa fase va riservata alla gestione della corretta comunicazione e al contrasto alle false notizie. Sono felice dell'accordo fatto con Twitter", ha detto Speranza. "Un aiuto in più contro un pericoloso virus e le fake news". Il Ministero della Salute - si apprende - sta dialogando anche con Google che ha adottato, a livello globale, una iniziativa analoga con l'Organizzazione mondiale della Sanità.

Peggiorano le condizioni dei due turisti cinesi in cura all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani. A causa di un'insufficienza respiratoria è stato necessario ricoverarli in terapia intensiva. Rassicurazioni invece per il diciassettenne italiano rimasto a Wuhan, dai test non risulta il contagio da coronavirus. Intanto la task-force del Ministero della Salute ha rafforzato i controlli e il personale medico e sanitario in tutti gli aeroporti e porti italiani. Il numero di infezioni da coronavirus ha superato quota 20.400, con 3.235 nuovi casi confermati. Gli ultimi decessi in Cina sono stati 64 e il bilancio complessivo sale a 425.



Intanto interviene anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che assicura "La situazione è sotto controllo". "Non ci sono i presupposti per allarme o panico" sul coronavirus in Italia, ha affermato il premier, aggiungendo che "chi ha ruoli politici, ha anche il dovere, la responsabilità di dare messaggi di tranquillità e serenità".