Coronavirus, in Emilia Romagna chiuse anche piadinerie e gelaterie dopo le 18

Nel video l'intervento di Matteo Salvini, senatore della Lega, al termine dell'incontro tra le forze d'opposizione e i membri di governo a Palazzo Chigi

Alle 8.30 domani nuova riunione di governo per decidere il pacchetto di aiuti ad un'economia forzatamente ferma causa emergenza sanitaria, il presidente Conte ha sentito la presidente della commissione Ue Von der Leyen, e dal colloquio è emersa “piena condivisione – riferisce Palazzo Chigi – su un rafforzato coordinamento europeo e interventi di tipo economico e regolamentare”. Lo sforamento di bilancio sarà votato domani a Montecitorio. Promettono voto favorevole anche le opposizioni, che oggi hanno incontrato il presidente del Consiglio e altri membri di governo per chiedere lo stop di tutte le attività. Da oggi chiuse alle visite guidate e ai turisti sia la Basilica che Piazza San Pietro, ed anche la comunità ebraica di Roma annuncia di sospendere le cerimonie nelle sinagoghe. E mentre Paesi e compagnie aeree iniziano a bloccare i voli da e per l'Italia, come Albania, Romania, Spagna, Marocco, solo per citarne alcuni, in Emilia-Romagna il presidente Bonaccini emana una nuova ordinanza per chiudere, dalle ore 18 alle 6 di ogni giorno, non solo bar e ristoranti ma anche pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, gelaterie, insomma ogni possibilità di assembramento. Chiusi anche i mercati, non solo nei fine settimana, ad esclusione dei banchi alimentari, sempre che facciano rispettare le distanze. I casi sono 1.533, 147 in più di ieri in Regione. La media di crescita dei contagiati, ha detto l'assessore Venturi che ha dato anche la notizia della morte di un consigliere comunale di Piacenza di 68 anni, è dell'11% e pare rallentare: a Rimini 206 casi, 42 in più di ieri. Nelle Marche si sfiorano i 400 casi, la maggior parte dei quali a Pesaro, quasi 300.

