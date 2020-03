Coronavirus: intensi controlli a Rimini e nel circondario

Stava rincasando lungo via Dogana di Verucchio intorno alle 2:30. Fermata dai Carabinieri della Stazione di Sant'Agata Feltria si è giustificata dicendo che ritornava a casa dopo aver passato la serata da una parente. Visto l'orario e la mancanza di necessità la 58enne, residente a San Marino, è stata denunciata per “inosservanza delle disposizioni dell'autorità”.

A Riccione denunciati cinque ragazzi che si erano trovati a casa di un loro coetaneo incuranti delle disposizioni di non allontanarsi dalle loro abitazioni in assenza di motivi validi. A Rimini tre le persone denunciate: un albanese e una rumena trovati alla guida delle loro auto senza motivazioni comprese fra quelle indicate dalla normativa e un imprenditore del posto perché continuava a tenere il proprio esercizio aperto nonostante le disposizioni che ne impongono la chiusura. Oltre 460 gli esercizi pubblici controllati dalla Polizia Locale.

Il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha inoltre chiuso parchi e giardini pubblici in riviera fino al 3 aprile per evitare fenomeni di assembramento. Da questa sera poi partirà un piano straordinario di sanificazione delle strade.