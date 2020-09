Coronavirus Italia: 1.229 casi su 80.517 tamponi

In Italia sono 1.229 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Rispetto al giorno precedente però sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. 9 le vittime, contro le 14 di ieri. Salgono a quota 201 i pazienti in terapia intensiva per il Covid (+4 rispetto a ieri). In crescita anche i ricoverati con sintomi (2.222, +100) e quelli in isolamento domiciliare (37.289, +421).

In nessuna regione si è registrata un'assenza di nuovi positivi, in Emilia Romagna sono 125 i casi in più su quasi 10.000 tamponi effettuati e un decesso.