Coronavirus. Sindacati Emilia Romagna, "domenica sia chiuso tutto il commercio"

La chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli dedicati alla vendita di generi alimentari. E' quello che chiedono alla Regione e al Governo - alla luce dell'emergenza legata alla diffusione del corona virus - i sindacati dell'Emilia-Romagna, secondo cui sarebbe da "irresponsabili non agire in questa direzione". "Stiamo entrando in una fase decisiva per la lotta alla diffusione del Covid-19 - scrivono -: è necessario continuare ad agire con grande responsabilità nel pieno rispetto delle norme emanate dai decreti del governo e dalle ordinanze della regione". "Ci sono importanti aziende" che hanno scelto di chiudere le prossime domeniche, ma ce ne sono altre intenzionate a non mettere in atto nessuna limitazione. È necessaria una indicazione univoca" da parte delle istituzioni.