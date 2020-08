Covid 19: 5 contagi a Rimini, attenzione dell'Ausl Romagna per diversi casi positivi alla discoteca "Le Indie" di Cervia

A Rimini ci sono cinque nuovi contagi, di cui 4 sintomatici. Sei le guarigioni. L'Ausl romagna comunica intanto che negli ultimi giorni è stato riscontrato un certo numero di positività in persone che presentavano sintomi da covid 19 e che hanno come caratteristica comune il fatto di aver partecipato alla serata del 15 agosto presso alle discoteca “Le Indie” di Cervia. In via di massima precauzione , il dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna invita quindi le persone che erano presenti a quella serata, ad effettuare un tampone gratuito, al fine di verificare l’eventuale positività al coronavirus. Per farlo, si possono seguire le modalità indicate nel comunicato stampa.

Nella regione Emilia-Romagna oggi sono stati registrati 127 nuovi casi di cui 68 asintomatici. 30 dei nuovi contagi sono collegati a vacanze o rientri dall'estero. Le province che presentano il maggior numero di casi sono Bologna (29), Reggio Emilia (25), Piacenza (15), Ravenna (12) e Ferrara (11). In Emilia Romagna oggi anche un decesso, in provincia di Ravenna. Nelle Marche 5 i nuovi casi, nessuno in provincia di Pesaro e Urbino. Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid a livello nazionale italiano: sono 1.210 (contro i 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati. 7 i morti. 47 i ricoveri in più e crescono di cinque unità anche le persone in terapia intensiva. 267 i guariti. Nell'ordine, la Lombardia, il Lazio, il Veneto, la Campania e l'Emilia Romagna, le regioni con i numeri di giornata più alti.