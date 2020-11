Covid-19: oltre 26mila nuovi casi in Italia. Calano le terapie intensive in Emilia-Romagna

Sono 26.323 i positivi al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 in Italia. Le vittime sono 686, mentre i tamponi eseguiti sono 225.940. Il tasso di positività è quasi dell'11,7%, in calo dell'1,1% circa rispetto a ieri.







2.172 i nuovi casi registrati in Emilia-Romagna a fronte di 2.172 tamponi. Continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva e si registrano 71 morti. Si tratta di un numero superiore a quello degli ultimi giorni, ma che conteggia alcune vittime che sono morte in precedenza. Poco meno della metà dei nuovi positivi, 1.009, sono asintomatici, individuati grazie all'attività di contact tracing. Il numero dei casi attivi scende a 68.773, il 95,8% dei casi in isolamento domiciliare. I pazienti in terapia intensiva sono cinque in meno di ieri (245), mentre quelli ricoverati negli altri reparti Covid resta come ieri, 2.673. A Rimini 162 nuovi casi, di cui 77 sintomatici e 85 asintomatici. 4 i nuovi decessi nel comune.

Sono invece 473 i nuovi positivi al covid rilevati nelle Marche. Nella regione sono arrivati a quota 656 i ricoveri negli ospedali delle Marche, + 1 rispetto a ieri. In calo i pazienti in terapia intensiva, arrivati a 85 -6 rispetto a ieri.