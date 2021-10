Covid, 58 casi a Rimini. Sei i decessi in Regione

Aumento dei casi di Coronavirus anche a Rimini dove oggi sono 58 le nuove infezioni, 49 sintomatici e 9 asintomatici. 17 circa le guarigioni. Rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva, non si registrano decessi. In Emilia Romagna sono sei decessi. In terapia intensiva i ricoveri scendono a 31 (-3), crescono nuovamente nei reparti Covid (283, +2). I nuovi casi sono 391, su 30.365 tamponi. Sale il tasso di positività all'1,3%.

In Emilia-Romagna quella dei ventenni è la categoria d'età che ha maggiormente aderito alla campagna vaccinale. Soltanto la categoria degli over 70, infatti, ha aderito in maniera più massiccia alla campagna vaccinale. Al momento, fra gli emiliano-romagnoli, solo il 6,64% di chi ha fra 20 e 29 anni non si è vaccinato. La percentuale sale fra le classi d'età superiori: i trentenni senza copertura vaccinale sono il 14,04%, mentre i quarantenni sono il 16,43%. Va un po' meglio nella classe d'età 50-59 anni, dove manca all'appello l'11%. I ventenni sono vaccinati anche più dell'età 60-69 anni (8,42%).