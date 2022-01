Covid, decreto in vigore: vaccino obbligatorio per gli over 50

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore già da oggi l'ultimo decreto del Governo sulle misure anti-Covid, con l'obbligo vaccinale per gli over50 e il divieto d'accesso ai luoghi di lavoro senza super pass in questa fascia d'età dal 15 febbraio. Salgono intanto a 15 le regioni in giallo: da lunedì lo saranno anche Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta.

Scontro sul rientro a scuola. Bianchi respinge l'appello di 1.500 presidi per posticiparlo di 2 settimane restando in dad. De Luca annuncia però che non riaprirà le classi in Campania, decisione che il Governo vuole impugnare. Il Ministero dell'Istruzione ha convocato per oggi i sindacati della scuola per un'informativa sulle nuove regole per la gestione dei casi.