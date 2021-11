Covid: il sindaco Sadegholvaad invoca prudenza, “nuove misure solo se omogenee”

Invoca prudenza il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, in merito all'“accelerata della ripresa dei contagi”. Soprattutto alla luce della scoperta della nuova variante e del periodo natalizio che porta occasioni di convivialità. Ma nessun panico. Di certo, sottolinea il sindaco, gli interventi vanno messi in atto in maniera omogenea, e non a “a macchia di leopardo”. Avanti dunque con il 'super green pass' che aiuterà a mantenere aperte le attività. “Un nuovo lockdown - precisa - sarebbe, insostenibile sotto ogni profilo”. Sadegholvaad non crede invece che l'obbligo di mascherina all'aperto sia una soluzione perché “di difficile gestione”. Di certo, spiega, ha poca efficacia se vale solo per pochi comuni. Condivide invece la posizione del presidente Anci, Antonio Decaro: se il Governo condivide l’opportunità di introdurre questa ulteriore misura di prevenzione, la applichi in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, o perlomeno su scala regionale. Da evitare invece misure non omogene, con regole differenti in poche manciate di chilometri, a seconda del confine comunale.