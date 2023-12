Crosetto alla Camera: "In questi giorni plotone di esecuzione ad personam"

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Guido Crosetto, ministro della Difesa, e di Benedetto Della Vedova, deputato +Europa

Al Corriere della Sera aveva detto “È l'opposizione giudiziaria l'unico pericolo per il governo”, e in particolare che gli avrebbero raccontato di “riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a 'fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta Meloni'”. Chiamato a risponderne in Parlamento da una interpellanza urgente di +Europa, il ministro Crosetto, dopo aver sottolineato di essere venuto “febbricitante, con 39 di febbre”, ha puntualizzato di non aver parlato di “incontri segreti, di cospirazioni”. E legge parte di interventi pubblici che lui reputa gravissimi. “Qualcuno ha parlato di una funzione anti maggioritaria della magistratura”, spiega. Della Vedova non si ritiene soddisfatto, “le avevamo chiesto di circostanziare con fatti, non è successo”, replica. Il Partito Democratico comunque ha ricordato che se ne riparlerà in una prossima informativa, quando sull'argomento si svolgerà anche un dibattito.

