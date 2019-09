Cyber security e riordino forze di sicurezza in primo piano per il Conte bis

Controlli della Polizia di Stato

Mentre Pd e 5Stelle faticano a trovare accordi per le elezioni regionali, soprattutto in Umbria, e in Emilia Romagna la Lega invece scende in piazza nel fine settimana con 100 gazebo “per liberare la Regione”, dice Matteo Salvini, il governo nella sua prima riunione realmente operativa ha varato un decreto-legge sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che mira ad assicurare un elevato livello di protezione delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, Borsa Italiana compresa. Questa mattina inoltre il presidente del Consiglio ha incontrato i ministri della Difesa e dell'Interno, della Giustizia e dell'Economia, proprio per parlare delle esigenze del personale del comparto difesa e sicurezza, anzitutto per concludere il percorso normativo relativo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale di forze armate e di polizia, individuando anche ulteriori risorse economiche. E il viceministro dell'Economia Antonio Misiani annuncia anche che nel 2020 il governo avvierà la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, con l'obiettivo di aumentare il netto in busta paga.