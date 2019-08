Da 40 anni in vacanza al bagno 137 di Riccione

Da 40 anni la famiglia bolognese di Rosetta Bianchi sceglie il bagno 137 di Riccione, zona Marano, per le proprie vacanze al mare. Uno stabilimento balneare da tre generazioni di proprietà e gestione della famiglia Tamburini. Ieri la consegna di una targa per celebrare le nozze di rubino con il mare di Riccione.

“Mio padre lavorava all’aeroporto militare di Rimini e la mia famiglia ha sempre trascorso le ferie in riviera. Nel 1979 comprammo un piccolo appartamento a Riccione e trascorremmo le prime vacanze sul Marano – spiega Rosetta Bianchi – ci hanno conquistato la semplicità, l’accoglienza e la tranquillità del luogo. Lettini e tende distanziati e l’affettuosa ospitalità dei Tamburini. Sia io che i miei figli e oggi pure i nipoti, attendiamo agosto per tornare in un posto che amiamo”.