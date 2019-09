Da Riccione a Tokyo: in sella per i malati di tumore

Dalla Romagna al Sol levante. Una moto, uno zaino sulle spalle, una vaga idea del tragitto, ma un obiettivo molto nitido: aiutare i malati di cancro. “Verso Est. In moto da Riccione a Tokyo”. È questo il titolo del libro, che racconta l'avventura dell'autore Valerio Savioli e della sua compagna Violante Celotti. I proventi raccolti dallo scrittore e dalla casa editrice, della quale è presidente il sammarinese Adolfo Morganti, saranno destinati all'Ospedale “Infermi” di Rimini per l'acquisto della sonda Habib utilizzata nel trattamento palliativo di un tumore che intacca le vie biliari esterne al fegato. La giovane coppia ha macinato oltre 20mila chilometri di strada per due mesi e mezzo di viaggio.