Dall'Africa a Urbino, dove ha trovato cure e una famiglia: la storia di Blessing è un impegno da condividere

Blessing con la sua famiglia e Babbo Natale

A guardarla sorridere per i doni portati da un Babbo Natale sotto l'albero della Prefettura di Pesaro, viene da pensare che Blessing sia anche un destino. Benedetta, di nome e di fatto. Ma quella di questa bimba di due anni e mezzo, che necessitava di cure urgenti non disponibili in Africa e che ora è affidata alle cure del Servizio sanitario di Urbino e all'amore di una famiglia che ha avviato le pratiche per l'adozione , non è banalmente una storia da scartare sotto l'albero.

Nasce dall'incontro di una coppia di coniugi, Valentina Valentini e Giacomo Cappelletti, che durante una missione in Africa hanno conosciuto la piccola in un orfanotrofio, hanno subito capito che non avrebbe avuto le cure adeguate se fosse rimasta li. Più della burocrazia hanno potuto gioco di squadra e relazioni personali. Il Prefetto Emanuela Saverio Greco, una volta venuta a conoscenza dell'urgenza delle cure per la piccola, ha chiamato il Sindaco di Monte Grimano Terme Elia Rossi, che ha con il ministro Antonio Tajani un rapporto personale. Al Meeting, la scorsa estate a Rimini, proprio durate un panel su l'Africa l'incontro tra il ministro e la coppia di coniugi che ha fatto partire l'iter.

Oggi Blessing sta meglio, la sua famiglia, dopo il viaggio psicologicamente estenuante, è pronta a festeggiare il vero spirito del Natale. “Quest'anno non ci manca proprio niente” dice Valentina con gli occhi rivolti a Giacomo, che ha sempre tenuto in braccio Blessing.

Più che una storia di solidarietà, volontariato, fatica, e sinergia è la dimostrazione è che si può. Ed è questo l' impegno comune, da prendere sotto l'albero di Natale: per tutte le ed i Blessing che aspettano invano.

Nel video l'intervista a Valentina Valentini ed Elia Rossi, sindaco di Montegrimano Terme