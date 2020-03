Decreto "cura-Italia": riunito dalle 10 il Consiglio dei Ministri

E' riunito dalle 10 il Consiglio dei ministri chiamato a varare il decreto “cura-Italia”, con le ultime misure per l'emergenza coronavirus: aiuti per medici e strutture ospedaliere, lavoratori, famiglie e imprese: una iniezione di sostegno all'economia da circa 25 miliardi, stando alle numerose indiscrezioni che circolano. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, torna a chiedere “aiuto diretto” al governo per aiutare il sistema sanitario, messo a dura prova da 5.500 ricoveri, stando ai numeri di ieri, ed oltre 13.000 casi, mentre la ministra dei Trasporti De Micheli ha sospeso i collegamenti da e per la Sicilia. Intanto hanno fatto il giro del mondo le immagini del Papa che ieri, nel pomeriggio, ha percorso un tratto a piedi in via del Corso, nel centro di Roma, per andare nella chiesa di San Marcello: “Con la sua preghiera – riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni – il pontefice ha invocato la fine della pandemia che colpisce l'Italia e il mondo, implorando la guarigione per i tanti malati”.