Disperso in mare a Viserba, ricerche in corso

Un uomo di 40 anni è disperso in mare al largo di Viserba di Rimini. Si tratta di un residente a Parma originario del Camerun che insieme al figlio di 11 anni questa mattina poco prima di mezzogiorno è entrato in acqua, ma non è più tornato. A dare l'allarme il ragazzino che ha raccontato di non aver più visto il padre all'improvviso. Sul posto, la Capitaneria di porto di Rimini, insieme ai vigili del fuoco e al Reparto navale della Guardia di finanza, che dal momento della scomparsa hanno attivato le ricerche che finora hanno dato esito negativo.