Due anni fa la scomparsa di David Sassoli, ricordato dal Pd

La corrispondenza di Antonello De Fortuna

Il Partito democratico ha lanciato una 'due giorni' dedicata a David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo scomparso due anni fa. Oggi e domani iniziative in Italia e a Bruxelles per ricordare il coraggio, e il sorriso del giornalista divenuto poi esponente di spicco del Pd e della politica progressista europea, come ha ricordato la segretaria Elly Schlein.

Una politica italiana che, in questi giorni, torna a fare i conti con gli incubi del passato, come il fascismo, e i problemi del presente, come la possibile virata a destra del parlamento di Strasburgo alle elezioni europee di giugno. Dopo i saluti romani durante la commemorazione degli omicidi di via Acca Larentia, la segreteria Pd chiede alla Presidente Meloni una chiara condanna.