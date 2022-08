Due giovani ballerine riminesi a Broadway

Si preparano a partire per New York Regina Rinaldini e Stella Giorgi, due ballerine riminesi di 15 anni. Le due giovani parteciperanno all'International Summer School della Fini Dance di Broadway. Il sogno di mettersi alla prova nella capitale mondiale dei musical è stato raggiunto, dopo 11 anni di studi, con la conquista della Borsa di Studio lo scorso febbraio a Firenze durante il Festival Danza InFiera, in cui si sono esibite in una coreografia di Giorgia Falcioni tratta dal musical “Chicago”. Le due riminesi avranno modo di mettersi alla prova con i migliori insegnanti delle scuole di Danza di New York nell'istituto fondato da Antonio Fini, primo ballerino alla Micheal Mao Dance della Grande Mela e giudice speciale nel programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”.