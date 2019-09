Due persone investite a Villa Verucchio: intervenuto l'elisoccorso da Bologna

Le immagini dell'incidente

Gravissimo incidente in via Valle, nelle campagne di Villa Verucchio, dove un pick-up Ford ha investito due persone, pare marito e moglie. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate tanto che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso da Bologna che l'ha trasportata al Trauma Center dell'ospedale "Bufalini" di Cesena. L'uomo invece all'Infermi di Rimini in codice di massima gravità. Sul posto anche due ambulanze e due auto medicalizzate. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale. Secondo testimonianze il pick-up sarebbe stato preceduto da un'auto che ha scartato i pedoni solo all'ultimo istante. Manovra non riuscita invece al secondo automobilista che li ha centrati in pieno. Il pick-up, dopo l'urto, ha riportato lo scoppio di uno pneumatico ed evidenti bolze sul cofano.



Nel video, le immagini dell'incidente