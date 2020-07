E.R: 57 nuove positività e due decessi, muore una donna a Rimini

In Emilia-Romagna si sono registrati 57 positività in più rispetto a ieri, di cui 41 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e molti da persone rientrate dall’estero. Numerosi da Paesi extra Schengen, sui quali la Regione ha deciso controlli più stringenti, a partire dal doppio tampone nel periodo dell’isolamento obbligatorio.

In particolare, rispetto ai dati di oggi, a Imola, dei 10 nuovi casi 9 sono relativi a cittadini stranieri, la gran parte dei quali rientrati dall’estero, anche da Paesi extra Shengen, e sottoposti appunto a verifiche e isolamento. Nel modenese, sui 12 nuovi casi, 6 sono contatti anche in questo caso di un cittadino rientrato da un Paese extra Schengen e 4 sono riconducibili al focolaio individuato nei giorni scorsi in un prosciuttificio della provincia. Nella provincia di Rimini, dei 10 nuovi positivi 9 sono cittadini stranieri che vivono in un residence del capoluogo nel quale la Ausl ha individuato e isolato un focolaio subito gestito, avviando i controlli necessari. Ausl Romagna informa che sono tutti asintomatici ed in isolamento domiciliare

Nelle ultime 24 ore si registrano anche due nuovi decessi: 1 in provincia di Bologna, 1 a Rimini, si tratta di una 88enne.