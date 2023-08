Encomio per gli agenti che soccorsero la donna che aveva scoperto la morte della figlia in guerra

Erano intervenuti in soccorso di una donna ucraina, vittima di un grave malore, dopo aver appreso al telefono, della morte della figlia, arruolata come capitano della polizia Ucraina e rimasta colpita quella notte a Kiev sotto un bombardamento aereo. Per questo, il Comune di Rimini, ha deciso di concedere un encomio ai due agenti di Polizia Locale: si tratta dell'Agente Scelto Marzia Vincenza Casale e dell'Agente Matteo Licciardello. Lunedì pomeriggio l’assessore alla sicurezza Juri Magrini e il comandante della Polizia Locale Andrea Rossi hanno concesso due encomi per il “mirabile esempio di spiccate qualità professionali e di non comune spirito d’iniziativa” L’encomio personale è previsto dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale, firmato dal Sindaco Jamil Sadegholvaad.

Quel giorno, il 5 luglio, gli agenti erano stati inviati dalla centrale operativa, verso le 8 del mattino, ad intervenire in Piazza Cavour, dove una signora era vittima di un grave malore, subentrato dopo la terribile notizia della perdita della figlia. Prontamente intervenuti a soccorso della donna, gli agenti, valutata la situazione, hanno messo in atto tutte le procedure di sicurezza, fino a praticarle il massaggio cardiaco che ha consentito di mettere in salvo la signora, fino all’arrivo dell’ambulanza.