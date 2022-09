Energie rinnovabili e caro bollette al centro dell'incontro con Simona Viola ed Andrea Gnassi

Nel video Simona Viola ed Emma Petitti

Caro bollette e situazione internazionale al centro dell'incontro a Rimini che ha visto i candidati del centrosinistra ribadire Sì al nuovo impianto eolico in mare, ma ben distante dalla costa, a 14 miglia. E sì, per un periodo transitorio, anche al rigassificatore di cui si prevede l’installazione al largo di Ravenna nel 2024. L'obiettivo per ribadire l'orientamento del centrosinistra su uno dei macro temi di questa campagna elettorale è l'incontro “Nuova Energia per il Paese, il punto sulle rinnovabili alla luce della situazione internazionale” , al Fulgor di Rimini, che ha visto la presenza dei due candidati a Camera e Senato per il centro sinistra , Simona Viola ed Andrea Gnassi. Presenti all'incontro le associazioni del territorio che operano nel settore

Nel video l'intervista a Simona Viola, candidata Uninominale Senato Centro Sinistra Rimini e Forlì Cesena ed Emma Petitti, Presidente Assemblea legislativa Emilia Romagna