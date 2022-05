Epidemiologo Ciccozzi: "In Italia 150mila positivi nascosti. Colpa dei tamponi fai dai te"

In Italia ci sarebbero circa 150mila persone positive ma non dichiarate a seguito di tampone fai da te a casa. A calcolare questi numeri è il professor Massimo Ciccozzi, responsabile di statistica medica ed epidemiologia molecolare all'Università Campus Bio-Medico di Roma: “Complessivamente si può stimare un abbondante 50% di casi sommersi – afferma –: visti i 286 mila dell'ultima settimana, fanno circa 150 mila positivi, con un 15% che nasconde di esserlo, più un 30-35% di falsi negativi, perché non sanno fare correttamente un tampone”. Un fenomeno pericoloso secondo l'esperto, che lancia l'allarme: “Se lasciamo troppi positivi liberi di circolare e contagiare il prossimo, i casi raddoppiano e così anche i morti. Per questo dobbiamo far capire che la tracciabilità resta fondamentale”.