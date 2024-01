Epifania: a Rimini i Re Magi animano il centro storico

A Rimini, in occasione della festa dell'Epifania, il partecipatissimo evento dedicato ai Re Magi, arrivati dal mare a bordo di imbarcazioni. Ad attenderli, all'invaso del Ponte Tiberio, centinaia di riminesi e cittadini stranieri residenti in città e nella provincia. Presenti, il Vescovo Nicolò Anselmi, il sindaco Jamil Sadegholvaad e i rappresentanti di numerose realtà locali. Una parata itinerante internazionale, che ripercorre le tappe del viaggio nei luoghi simbolo della città, toccando Piazza Cavour, Via IV novembre e infine il Duomo, per celebrare una ricorrenza, l'Epifania, sentita in tanti Paesi del mondo.