Facoltà di Medicina verso lo stop al numero chiuso: primo 'sì' del Senato italiano

Primo sì al Senato allo stop al numero chiuso per le facoltà di Medicina: il comitato ristretto della commissione Istruzione ha adottato il testo base del disegno di legge quasi all'unanimità. Soddisfatta soprattutto la Lega, dubbi del Pd. Nettamente contrario invece l'Ordine dei medici: "Non è una norma di buon senso, significa che tra 10 anni, il tempo necessario per formare un medico, avremo una pletora di laureati che non avranno posto di lavoro - ha affermato il presidente Anelli - Produrremo solo disoccupati". "Formeremo 30mila medici superando il numero chiuso", replica la ministra dell'Università Bernini.