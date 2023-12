Federconsumatori Rimini: "No a ulteriori costi in bolletta per il trasporto del gas"

Insorge, sulla questione energia, Federconsumatori Rimini, guidata da Graziano Urbinati, con un no deciso all'aggiunta di una componente in bolletta per il trasporto del gas, “questo per ripagare – tuona - errori di valutazione”. Infatti – spiegano - “riempire i depositi di stoccaggio, tra 2022 e 2023, per avere una scorta di sicurezza, è costato ingenti somme al Gestore Servizi Energetici, che - di concerto con Snam - ha dovuto comprare gas quando la quotazione era tra le più alte mai registrate, ed ora lo può rivendere solo a prezzi inferiori. Si stima una minusvalenza di circa 4,2 miliardi. Per compensare tale ammanco - accusano – Arera vuol far pagare, da aprile 2024, questa perdita agli utenti. Riteniamo tutto ciò inaccettabile” – conclude Federconsumatori.