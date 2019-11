Fellini, 26 anni senza il maestro

26 anni senza Fellini. Ricorre oggi l'anniversario della morte del maestro del cinema. La "sua" Rimini lo ricorda con una mostra itinerante che verrà inaugurata il prossimo 14 dicembre 'Fellini 100 e La dolce vita Exhibition'. Dopo l'allestimento riminese, la mostra comincerà il suo viaggio fermandosi a Roma in aprile fino a giugno 2020, per poi varcare i confini nazionali con esposizioni a Mosca e Berlino.

Proprio oggi la Giunta comunale si riunirà in seduta straordinaria per dare il via libera al progetto esecutivo, ultimo atto dell'iter per il Museo che si svilupperà tra Castel Sismondo, Piazza Malatesta e il Cinema Fulgor.