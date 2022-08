Ferragosto, il piano Prefettura: rinforzi e stop musica alle 2

Rimini si prepara per il Ferragosto. Ieri, in Prefettura, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per delineare il piano di azione e garantire la sicurezza di cittadini e turisti. Il Prefetto Giuseppe Forlenza, sottolineando le peculiarità della provincia che sta riprendendo a pieno ritmo l’afflusso dei turisti, ha richiamato l’attenzione di tutti i soggetti interessati a predisporre "idonee misure finalizzate a rispondere alle generali e esigenze di sicurezza nonché a garantire la tutela dell’ordine pubblico". Ingenti gli sforzi in termini di personale messi in campo da parte di Polizia locale, Polizia stradale, Capitaneria di porto, Reparto operativo aeronavale, Polizia ferroviaria, Vigili del Fuoco ed esercito. Per quanto riguarda le amministrazioni, Forlenza ha chiesto di valutare le cosiddette “ordinanze anti-vetro” e provvedimenti per interrompere la musica alle 2 di notte nel periodo a ridosso del Ferragosto. Potenziato anche il soccorso pubblico, con particolare riguardo a quello emergenziale, da parte dell'Asl. Anche il trasporto pubblico locale contribuirà ad una migliore mobilità, intensificando la frequenza di alcune corse ritenute strategiche.